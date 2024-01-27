В Японии разгораются споры из-за победы в конкурсе красоты этнической украинки

Лицом японской красоты теперь является модель украинского происхождения. Однако в стране продолжаются дискуссии в связи с победой на конкурсе красоты 26-летней Каролины Шиино, сообщает yahoo.com.

Решение выбрать победительницу с европейскими чертами вызвало вопросы о стандартах красоты и о том, что значит быть японкой.

Я хотела, чтобы меня признали японкой, - сказала Шиино, этническая украинка.

Она живет в Нагое с 5 лет и свободно говорит по-японски. Шиино сказала, что столкнулась с трудностями при принятии в качестве местной жительницы из-за своей внешности, и надеялась, что ее победа изменит мнение о том, кого можно считать японкой.

Мы живем в эпоху разнообразия — там, где разнообразие необходимо, - сказала она. Мне постоянно говорили, что я не японка, но я абсолютная японка.

Япония - этнически однородная страна со сравнительно низким уровнем иммиграции. В последние годы это побудило власти добиваться увеличения числа иностранных резидентов и работников, чтобы заполнить пробелы, оставленные стареющим населением.