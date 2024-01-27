Максима Галкина не пустили в Индонезию

Юмористу Максиму Галкину запрещен въезд в Индонезию. Как сообщает Рамблер, об этом в Telegram-канале написала журналистка Анна Монгайт.
Она уточнила, что 27 января артист должен был выступить на Бали с новой программой "Прекрасное недалеко".
Но продажи закрыты. Максима Галкина не впустили в страну. Документы, в том числе и гастрольная виза, были в порядке.
Однако на паспортном контроле его паспорт оказался в черном списке.
Галкин депортирован без объяснения причин, — написала Монгайт.
Ранее СМИ написали, что концерты юмориста отменили в Таиланде.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__