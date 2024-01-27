Ведущие музеи США закрывают экспозиции из-за новых правил

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке закроет два основных зала, в которых выставлены предметы коренных американцев.

Как пишет уahoo.com, об этом заявили представители дирекции музея. Как выяснилось, причина кроется в новых федеральных правилах, которые требуют от музеев получать согласие племен на демонстрацию их культурных ценностей.

В частности, музей закрывает галереи, посвященные Восточным лесным массивам и Великим равнинам, а также ряд других витрин с предметами культуры коренных американцев.

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке ежегодно посещают 4,5 миллиона человек, это один из самых популярных музеев в мире. Из-за закрытия почти 10 000 квадратных футов выставочных площадей останутся закрытыми для посетителей.

Некоторые объекты могут никогда не вернуться на выставку в результате процесса консультаций, - сказал президент музея Шон Декейтер.

Изменения являются результатом согласованных усилий администрации Байдена по ускорению репатриации останков коренных американцев, погребальных предметов и других священных предметов.

Этот процесс начался в 1990 году с принятия Закона о защите и репатриации могил коренных американцев, который установил правила для музеев и других учреждений по возвращению человеческих останков, погребальных предметов и других ценностей племенам.