Новое поколение отказывается от природных бриллиантов в пользу искусственно выращенных

27-летняя создательница модной одежды из США Жасмин Дарья рассказала о поиске обручального кольца с бриллиантами, выращенными в лаборатории. Будущая невеста получила много негативных комментариев от зрителей.

Если вы покупаете бриллиант, выращенный в лаборатории, оставьте свои деньги у двери, - написали подписчики.

Но Дарья принадлежит к поколению, которое тяготеет к выращенным в лаборатории бриллиантам для обручальных колец, потому решила пойти своим путем.

Генеральный директор и соучредитель ювелирной компании Diamond Wish из Лос-Анджелеса Нехал Завери рассказала Yahoo News, что за последние пять лет она заметила рост интереса к искусттвенно выращенным бриллиантам среди потребителей моложе 30 лет.

Выращенные в лаборатории алмазы не новы и существуют с 1950-х годов. Ключевое различие между выращенными в лаборатории и природными алмазами заключается в их происхождении.

На формирование природных алмазов уходят миллиарды лет, а выращенные в лаборатории алмазы могут быть созданы за считанные недели.

Распространенным заблуждением о выращенных в лаборатории бриллиантах является то, что они не являются “настоящими”, - пишет издание. При этом эксперты официально подтвердили, что выращенные в лаборатории бриллианты также являются настоящими. И их невозможно отличить невооруженным глазом.

В прошлом при добыче алмазов возникали этические проблемы. В конце 90-х в Африке вспыхнули гражданские войны из-за алмазов.

Правозащитники по-прежнему недовольны тем, как работает алмазная промышленность, и считают, что она не соответствует международным стандартам ответственной практики, которые запрещают детский и принудительный труд, а также наносят ущерб окружающей среде.