Спутниковые снимки помогли поймать с поличным самых опасных загрязнителей в мире

1300 крупнейших в мире объектов, загрязняющих окружающую среду метаном, были идентифицированы из космоса благодаря усилиям экологической аналитической компании Kayrros, сообщает Уahoo.com.

Благодаря спутниковому наблюдению Кайрроса, наконец-то выявлены точные источники мощного загрязнения, вызывающего потепление планеты. Раньше мы могли измерять количество метана в атмосфере, но теперь точно знаем, откуда он поступает, - сказал соучредитель Kayrros Антуан Ростан.

Поиски привели Кайрроса к газовым скважинам, трубопроводам, угольным шахтам и свалкам отходов в таких странах, как Туркменистан, Индия, Россия, Австралия и США, пишет издание.

По данным Агентства по охране окружающей среды, метан является парниковым газом. Его присутствие в атмосфере может изменить температуру Земли.

Метан задерживается в атмосфере около десяти лет, и в течение этого времени он оказывает интенсивное воздействие. А устранение утечек может значительно замедлить повышение температуры в краткосрочной перспективе, улучшая качество воздуха и здоровье населения.

Более 150 правительств мира присоединились к Глобальному обязательству по метану сократить добычу метана на 30% к 2030 году.

Если это обещание будет реализовано, оно сможет быстро обуздать повышение температуры и предотвратить более 250 000 ежегодных смертей, связанных с жарой.

Kayrros планирует продолжить мониторинг и поделиться своими выводами со всем миром.