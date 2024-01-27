Американец угнал самолет и погиб в результате его крушения

Мужчина погиб после того, как угнал самолет из аэропорта в Аддисоне, что в штате Техас. ЧП произошло недалеко от границы между Техасом и Оклахомой, сообщает Уahoo.com.

Департамент общественной безопасности штата Техас уточнил, что самолет Cessna 172 был угнан из летной школы ATP. 23-летний пилот Логан Тимоти Джеймс из Северной Каролины пролетел на самолете более ста километров, прежде чем случилась катастрофа.

Угнавший самолет мужчина заявил диспетчерам, что не будет слушать их инструкции и просто направляется в Восточный Техас.

Национальный совет США по безопасности на транспорте при содействии Федерального управления гражданской авиации ведет расследование инцидента.