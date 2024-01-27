Toyota заявила, что у электромобилей нет перспективы

Продажи электромобилей начинают замедляться, и автопроизводители пересматривают свои некогда оптимистичные прогнозы. General Motors и Honda, например, отказались от планов совместной работы над доступными электромобилями еще в октябре прошлого года, пишет Уahoo.com.
По данным издания, все меньше покупателей предпочитают пользоваться электричеством по ряду причин, включая цену и отсутствие инфраструктуры зарядки.
Председатель правления японского автопроизводителя Toyota Акио Тойода усилил этот пессимизм, утверждая, что последние тенденции в области электромобилей являются предупреждающими знаками, и клиенты "наконец-то видят реальность".
Враг - CO2, - утверждает он.
Независимо от того, насколько продвинутся электромобили с аккумуляторами, я думаю, что у них все равно будет только 30-процентная доля рынка.
Остальное займут гибридные электромобили и автомобили на водородных топливных элементах, утверждал он.
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