Toyota заявила, что у электромобилей нет перспективы

Продажи электромобилей начинают замедляться, и автопроизводители пересматривают свои некогда оптимистичные прогнозы. General Motors и Honda, например, отказались от планов совместной работы над доступными электромобилями еще в октябре прошлого года, пишет Уahoo.com.

По данным издания, все меньше покупателей предпочитают пользоваться электричеством по ряду причин, включая цену и отсутствие инфраструктуры зарядки.

Председатель правления японского автопроизводителя Toyota Акио Тойода усилил этот пессимизм, утверждая, что последние тенденции в области электромобилей являются предупреждающими знаками, и клиенты "наконец-то видят реальность".