Как применять нашатырь на дачном участке: основные способы

Если в дачном домике появились муравьи на кухне, достаем из аптечки нашатырный спирт.
Разводим в литре воды пол стакана спирта. Такой жидкостью моем полы и протираем дачную мебель.
После этого все помещения надо хорошенько проветрить.
Тля в саду тоже не проблема. Берем ведро воды, добавляем туда большую ложку стирального порошка (можно шампуня) - для хорошего прилипания раствора.
Туда же выливаем 2 большие ложки нашатыря. Теперь опрыскиваем пострадавшие растения.
Завелись луковые или морковные мухи - снова поможет нашатырь.
Если не бороться с этой напастью, можно потерять все репки и корнеплоды.
Делаем так: на ведро воды выливаем столовую ложку нашатыря.
Поливаем грядки, где растет лук и морковь. После полива почву хорошенько разрыхляем.
Боится нашатырного спирта и зловещая медведка. Этот монстр объедает все корешки овощных культур в самые короткие сроки.
На 10 л воды добавляем 10 мл спирта и поливаем каждый куст - по пол литра на одно растение.
Чтобы не испортить удовольствие от пикника, отгоните мошек и комаров нашатырным спиртом.
Размешиваем в любой емкости поровну воду и спирт. Протираем открытые части тела и разбрызгиваем жидкость вокруг.
Если укусы уже появились, смажьте ватным диском волдыри, нашатырь быстро снимет зуд и воспаление.
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