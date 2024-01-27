Революция электромобилей пошла на спад

Новый отчет Института Bank of America не просто снизил прогнозы продаж электромобилей до 2030 года, но и использовал внутренние данные о выдаче автокредитов, пишет Уahoo.com.

Согласно его данным, электромобили представляют собой одну из областей автомобильного рынка, которая “все еще кажется относительно слабой”.

Эксперты назвали 3 основные причины, по которым покупатели уклоняются от вождения следующего поколения. Но это также выявило смену поколений в потреблении: от электромобилей отказываются бэби-бумеры и “традиционалисты”.

Аналитики банка во главе со старшим экономистом Bank of America Institute Дэвидом Майклом Тинсли обнаружили, что после повального увлечения электромобилями, в результате которого продажи утроились с 2021 по 2023 год, их спрос во второй половине прошлого года упал.

Они назвали 3 основные причины: недостаточная доступность по цене, ограниченный выбор и "беспокойство, что можно попасть в трудную ситуацию". С таким столкнулись автолюбители в Чикаго в январе этого года, когда не могли зарядить свои Tesla при температуре минус 9 градусов.

Электрические автомобили оказались гораздо менее популярными, чем ожидалось, и американские автопроизводители не могут конкурировать по цене с китайскими моделями стоимостью менее 15 000 долларов, которые вскоре могут появиться на американских дорогах.

Налоговые льготы стали решающим стимулом для индустрии электромобилей, но недавно правительство США отменило их для десятков моделей.

В то время как рынок электромобилей страдает, Bank of America отметил, что подключаемые гибриды помогают восполнить пробел. Доля рынка этих полуэлектрических автомобилей неуклонно растет в течение последних полутора лет.

Хотя они не так эффективны, как электромобили, гибриды производят гораздо меньше выбросов, чем обычные автомобили.