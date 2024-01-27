Удивительные растения, которые цветут на улице в зимнюю пору

В естественных природных условиях вегетация и цветение упомянутых растений происходит в зимний период, когда температура воздуха колеблется от -3 до +5. Как правило, это регионы с мягкими зимами.
В умеренном климате цветение происходит либо в самом конце зимы, либо в самом начале, если сохраняется комфортная умеренно-прохладная погода. Чаще всего в местах с суровыми зимами такие цветы распускаются уже ближе к марту или в ноябре.
Морозник, например, так и называют в народе "Рождественской розой", потому что в Западной и Южной Европе он распускается как раз к рождеству, когда температура чуть выше нуля.
Красивое растение с изящными крупными бутонами розового, фиолетового, красного и почти черного окраса.
Пиерис - вечнозеленый кустарник, который начинает цвести уже в конце зимы.
Красивое зрелище длится несколько недель. Соцветия напоминают сотни миниатюрных розовых или белых колокольчиков.
Гамамелис может цвести чуть ли не всю зиму, но в регионах с мягким климатом.
В суровых условиях можно иногда увидеть желтые и оранжевые цветы на улице в саду в декабре, если стоит аномально теплая погода с температурами близкими к нулю.
Более привычным в холодных регионах считается цветение, начинающееся ближе к марту.
В лесу в конце зимы могут распускаться такие дикорастущие цветы: пролеска, подснежник, крокус, примула, анютины глазки, вереск, зимний аконит.
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