Удивительные растения, которые цветут на улице в зимнюю пору

13:58 2024-01-27
Удивительные растения, которые цветут на улице в зимнюю пору

Эти цветы будут радовать своей красотой даже в мороз и когда на улице лежит снег: они цветут именно зимой.

В естественных природных условиях вегетация и цветение упомянутых растений происходит в зимний период, когда температура воздуха колеблется от -3 до +5. Как правило, это регионы с мягкими зимами.

В умеренном климате цветение происходит либо в самом конце зимы, либо в самом начале, если сохраняется комфортная умеренно-прохладная погода. Чаще всего в местах с суровыми зимами такие цветы распускаются уже ближе к марту или в ноябре.

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Морозник, например, так и называют в народе "Рождественской розой", потому что в Западной и Южной Европе он распускается как раз к рождеству, когда температура чуть выше нуля.

Красивое растение с изящными крупными бутонами розового, фиолетового, красного и почти черного окраса.

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Пиерис - вечнозеленый кустарник, который начинает цвести уже в конце зимы.

Красивое зрелище длится несколько недель. Соцветия напоминают сотни миниатюрных розовых или белых колокольчиков.

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Гамамелис может цвести чуть ли не всю зиму, но в регионах с мягким климатом.

В суровых условиях можно иногда увидеть желтые и оранжевые цветы на улице в саду в декабре, если стоит аномально теплая погода с температурами близкими к нулю.

Более привычным в холодных регионах считается цветение, начинающееся ближе к марту.

В лесу в конце зимы могут распускаться такие дикорастущие цветы: пролеска, подснежник, крокус, примула, анютины глазки, вереск, зимний аконит.

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