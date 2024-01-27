Chevrolet Chevelle с полувековой историей потряс посетителей авторынка США

14:08 2024-01-27
Chevrolet Chevelle с полувековой историей потряс посетителей авторынка США

Он сошел с конвейера завода в Атланте и проехал 31 тысячу миль, а его вторая жизнь началась после масштабного восстановления в 2005 году.

Необычный автомобиль Chevrolet Chevelle SS 454 LS6 1970 года выпуска продается в Северной Каролине. Как сообщает Уahoo.com, у него необычная история.

Он проехал 31 тысячу миль, сошел с конвейера завода в Атланте. Его вторая жизнь началась в 2005 году, когда нынешний владелец, руководствуясь подсказкой своего моторостроителя, обнаружил автомобиль возле своего магазина.

Как оказалось, бывший хозяин, который владел элитным авто с 1972 года, припарковал его в надежде на будущую реставрацию, но ему не хватило сил и средств.

Выкупив авто, новый владелец освобождал его из плена растений с помощью бензопилы. Восстановление машины он доверил профессионалам высокого класса, и Chevrolet Chevelle в итоге стал еще лучше, красивее и мощнее, чем раньше.

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Сегодня этот Chevelle SS 454 LS6 имеет все сертификаты и необычное прошлое.

По сути, это живая легенда, отреставрированный шедевр, который связывает прошлое с настоящим, приглашая поклонников и энтузиастов полюбоваться его путешествием от забытой реликвии к заветной иконе, - пишет издание.

В мире классических автомобилей немногие истории находят такой отклик, как история этого Chevelle – автомобиля, который благодаря заботе, опыту и непоколебимой приверженности делу завоевал свое законное место в истории автомобилей.

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