Chevrolet Chevelle с полувековой историей потряс посетителей авторынка США

Необычный автомобиль Chevrolet Chevelle SS 454 LS6 1970 года выпуска продается в Северной Каролине. Как сообщает Уahoo.com, у него необычная история.

Он проехал 31 тысячу миль, сошел с конвейера завода в Атланте. Его вторая жизнь началась в 2005 году, когда нынешний владелец, руководствуясь подсказкой своего моторостроителя, обнаружил автомобиль возле своего магазина.

Как оказалось, бывший хозяин, который владел элитным авто с 1972 года, припарковал его в надежде на будущую реставрацию, но ему не хватило сил и средств.

Выкупив авто, новый владелец освобождал его из плена растений с помощью бензопилы. Восстановление машины он доверил профессионалам высокого класса, и Chevrolet Chevelle в итоге стал еще лучше, красивее и мощнее, чем раньше.