Как речные булыжники приносят жителям китайской деревни миллионы долларов

Удаленная от цивилизации деревенька Хэцзяба в провинции Сычуань не богата нефтью, лесами или пахотными угодьями.
Зато здесь сызмальства все учатся различать обычные камни от красивых. Последние приносят жителям поселения ежегодные миллионные доходы.
Бизнес этот тяжелый, причем в буквальном смысле слова, потому особую ценность представляют именно огромные булыжники.
Добывать их нелегко, занимаются этим мужчины крепкого телосложения. Средний возраст добытчиков - 30 лет.
За год жители деревни продают камни на сумму примерно в 3 млн долларов.
Собирают их на берегу реки Янцзы, когда начинается засушливый период.
В это время уровень воды спадает, она отходит от берега на приличное расстояние, обнажая галечно-каменистое дно примерно на 10 км.
До прилива добытчикам нужно успеть притащить оттуда как можно больше речных даров - огромных гладких булыжников.
Река приносит с собой действительно красивые камни с уникальным рисунком и красивыми прожилками.
На некоторых булыжниках можно увидеть настоящие картины, другие украшены искусным геометрическим узором.
Важно обладать навыком определения действительно ценных камней между ничем не выдающимися.
Хорошие камушки будут покупать за тысячи долларов. Уникальным булыжникам даже придумывают имена.
За рекордно высокую цену был продан камушек Трудная дорога Шу, покупатель отдал за него 15 400 долларов!
Пример удачного бизнеса вызвал зависть у жителей других деревень.
Они тоже попытали счастья и попробовали наладить продажу камней.
Однако "бренд" - великая сила, первопроходцами были именно жители Хэцзяба, теперь все сливки достаются им как открывателем идеи.
У покупателей уже сложилось устойчивое мнение о том, что самые красивые речные булыжники можно найти именно в Хэцзяба. Все остальное не стоит внимания.
Теперь некогда заброшенная деревушка стала знаменитой, туда съезжаются толпы туристов, желающих приобрести заветный камушек. От китайцев тоже отбоя нет, они среди них немало почитателей каменных "шедевров".
По рассказам местных, бойкая торговля пошла как раз в 2023 году. А начиналось все с одной самой первой покупки.
В одном из домов местных жителей проезжающие мимо туристы, супружеская пара, случайно увидели красивый камень и попросили его продать.
С тех пор бизнес был поставлен на широкую ногу.
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