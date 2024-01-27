Как речные булыжники приносят жителям китайской деревни миллионы долларов

Удаленная от цивилизации деревенька Хэцзяба в провинции Сычуань не богата нефтью, лесами или пахотными угодьями.

Зато здесь сызмальства все учатся различать обычные камни от красивых. Последние приносят жителям поселения ежегодные миллионные доходы.

Бизнес этот тяжелый, причем в буквальном смысле слова, потому особую ценность представляют именно огромные булыжники.

Добывать их нелегко, занимаются этим мужчины крепкого телосложения. Средний возраст добытчиков - 30 лет.

За год жители деревни продают камни на сумму примерно в 3 млн долларов.

Собирают их на берегу реки Янцзы, когда начинается засушливый период.

В это время уровень воды спадает, она отходит от берега на приличное расстояние, обнажая галечно-каменистое дно примерно на 10 км.

До прилива добытчикам нужно успеть притащить оттуда как можно больше речных даров - огромных гладких булыжников.

Река приносит с собой действительно красивые камни с уникальным рисунком и красивыми прожилками.

На некоторых булыжниках можно увидеть настоящие картины, другие украшены искусным геометрическим узором.

Важно обладать навыком определения действительно ценных камней между ничем не выдающимися.

Хорошие камушки будут покупать за тысячи долларов. Уникальным булыжникам даже придумывают имена.