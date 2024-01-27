Флорист-эксперт дал советы по составлению зимнего букета

Специалист по составлению букетов не советовал использовать для цветочных композиций такие растения, как пиерис, азалия, дафна, зимний аконит, цикламен, чемерица, лантана.

Эти цветы очень красивы, но опасны, так как содержат в себе ядовиты вещества.

В основу зимнего букета должны входить холодоустойчивые цветы с плотными бутонами и крепкими стеблями.

Дополнить их можно свежей зеленью, сухоцветами, калиновыми гроздьями, ветками эвкалипта, падуба или красного кизила, а также ивовыми побегами с пушистыми сережками.

Элегантный и нежный вид букету придадут цинерария, бруния, гиперикум.

Новогодние букеты можно украсить еловыми ветками, шишками сосны, палочками корицы, белыми коробочками хлопка.

Основные составляющие зимнего букета могут быть такими.

Розы - выращиваются в тепличных условиях круглый год и всегда есть в продаже.

Для зимнего букета берем крупные цветы с плотными закрытыми бутонами и толстыми стеблями.

Ранункулюсы - отличаются выносливостью и красочными пышными бутонами. Из-за нежных кремовых и розовых оттенков напоминают зефир. Из этих цветов получаются шикарные монобукеты.

Гвоздики - изысканные в своей простоте цветы, устойчивы к морозам, очень разнообразны по окрасу и долго стоят в вазе.

Хризантемы - цветы с большим количеством сортов. Цветут до самых заморозков.

Если выращивать в горшке, радовать своей красотой будут весь год. Букет из хризантем смотрится празднично и очень долго стоит.

Каллы - выращиваются в саду и как комнатные растения.

У них утонченные крупные цветки, растущие одиночно, отличаются разнообразием расцветок.

В букете долго будут сохранять упругую форму и свежий вид.

Подснежники позволяют собрать нежный, романтичный монобукет.

Морозостойкие цветы, которые хорошо смотрятся с зеленью преподносятся в нарядной подарочной коробке.