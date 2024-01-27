Лилии будут ярко и долго цвести, если вовремя дать нужные подкормки

14:41 2024-01-27
Лилии будут ярко и долго цвести, если вовремя дать нужные подкормки

Лилия может цвести очень красочно и пышно, но иногда появляются лишь одиночные мелкие цветки: многое зависит от питания.

Первый раз удобряем лилии в первых днях июля. Им в это время не хватает азота.

Готовим такой состав: на 10 л воды добавляем 30 г мочевины, и столько же селитры аммиачной.

стой водой.

 

Размешиваем хорошенько и поливаем цветы. Перед этим проливаем почву чи

Это поможет избежать ожогов корней и разрушения луковиц. После такого удобрения лилии будут активно расти.

Когда пройдет полторы недели, удобряем лилии еще раз. Теперь даем древесную золу.

Ее нужно рассыпать под кустами и хорошо пролить водой после этого.

Вместо золы берем комплексное удобрение с фосфором, магнием, азотом.

Такая подкормка нужна для завязывания цветочных бутонов.

Вместо комплексного минерального состава можно применить коровяк с золой в виде слабого раствора.

Во время цветения рекомендуется дать раствор нитрофоски под корень. В 10 л воды вносим большую ложку вещества.

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