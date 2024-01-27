Способы проверки чистоты воздуха в жилом районе без содействия специалистов

Не все вредные вещества, находящиеся в воздухе, отфильтровываются носоглоткой. Часть остается и попадает глубже, доходя до легких.

Возможные последствия довольно серьезны:

болезни сердца и сосудов;

развитие патологий носоглотки;

легочная онкология;

болезни органов дыхания, в том числе астма;

врожденные патологии у новорожденных;

высокий риск ранней смерти.

Наибольшую опасность представляют такие частицы, как РМ10, РМ2.5, РМ0.1. Размер микроэлементов исчисляется в микрометрах и записывается числами.

Крупные и мелкодисперсные частички присутствуют в воздухе после сгорания промышленных отходов, например, автомобильных покрышек, или являются следствием работы автотранспорта.

Насколько безопасна для жизни территория рядом с домом, можно понять, применив на практике несколько простых рекомендаций от экспертов.

Если рядом с жилыми районами расположены промышленные зоны или автомобильные трассы, значит, чистота воздуха явно под угрозой.

Датчики, анализирующие состав воздуха, установлены во всех европейских странах.

В России тоже работают несколько проектов, помогающих отслеживать чистоту воздушных масс.

Так, AIRCMS в Челябинске дает возможность получать и скачивать данные о состоянии окружающей среды, в том числе воздуха, в разных точках города.

Проанализировать качество воздуха получится и своими силами.

При наличии минимальных навыков в радиотехнике можно соорудить самодельный прибор для исследования, отыскав инструкцию в интернете.

Есть и другой способ - простой и надежный: проверка носом. Если в воздухе пахнет тухлыми яйцами, значит он загрязнен сероводородом.

Ядовитые газы канализации - метилмеркаптан и этилмеркаптан. Их легко определить по запаху.

Второй способ помогает визуально оценить качество воздуха.

Нужно установить стенд с тканью белого цвета, часть которого будет расположена на улице.

Наблюдая за ним две недели, можно понять, чем мы дышим.

Чем грязнее будет часть, находящаяся на улице, тем очевиднее загрязненность окружающей среды в районе проживания.

За плохие запахи в населенном пункте ответственность несут специальные учреждения.

Обратиться можно в Департамент природоиспользования и охраны окружающей среды через горячую линию или при помощи специальной формы на сайте организации.