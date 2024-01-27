Цветоводы со стажем рассказали, как бороться с плесенью в цветочном вазоне

14:59 2024-01-27
Цветоводы со стажем рассказали, как бороться с плесенью в цветочном вазоне

Высокая влажность в комнате - причина появления плесени в горшке с цветами, что опасно для состояния растения.

Бороться с плесенью можно и нужно. Она вредит и цветам, и их владельцам.

Несколько простых действий, которые помогут убрать болезнетворный грибок

Попробовать переставить горшок в другую комнату, уменьшить число поливов.

Уделить больше внимания рыхлению почвы. Дать возможность корням получать больше воздуха.

Верхний слой земли нужно убрать, чтобы избавиться от спор грибка.

Приготовить специальный состав для полива: столовая ложка воды плюс пол чайной ложки лимонной кислоты. Все это вылить раствор в вазон с цветком.

Смешать толченый активированный уголь с чистой землей.

Убрать зараженный грибком слой почвы из горшка. Подсыпать вместо него чистую землю с углем.

Заменить активированный уголь можно древесным. Получится хороший антисептик и питательная смесь для цветов.

В самом крайнем случае, если нет эффекта от указанных манипуляций и белый налет снова образовался в вазоне, нужно пересаживать цветок в новую землю.

При этом обязательным является применение обеззараживающих покупных препаратов.

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