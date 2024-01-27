Уродливые шишки на побегах малины могут весной погубить весь урожай

15:02 2024-01-27
Уродливые шишки на побегах малины могут весной погубить весь урожай

В шишкообразных новообразованиях на ветвях зимуют личинки малинной галлицы, весной из них вырастет новое поколение вредителей.

Насекомое похоже на мелкую муху, длина тела не более 3 мм. На зимовку уходит в галлы - бугорки-наросты, образующиеся на месте обитания личинок.

Весной они выходят из убежища и активно портят жизнь малине. Галлица пробирается в трещины на коре, которые появляются от сильных морозов.

Там она практически неуязвима, не боится ни хищников, ни инсектицидов.

Как галлица вредит растению:

Разрушает ткани, которые не могут участвовать в поддержании жизнедеятельности. Куст недополучает питание.

Листья увядают, ветки засыхают.

Побеги становятся слабыми и ломкими.

Вредитель ослабляет иммунную защиту - малину атакуют грибковые болезни (дидимеллез, пурпуровая пятнистость).

Методы борьбы:

Весь сезон нужно следить за растением и удалять побеги с галлами (лучше сжечь). В самом худшем случае придется распрощаться со всем кустом.

По весне, когда потеплеет до +8, надо пролить почву вокруг куста раствором метаризина.

Здоровые ветки, опять же с приходом весны, следует обработать бордоской жидкостью. Можно взять и раствор Фармайода в соотношении 10 мл на литр воды.

Эта мера убережет от дидимеллы. При дождливой погоде подойдет системный препарат Топаз (или Серпень).

Малину нужно рассаживать так, чтобы обеспечить нормальное проветривание кустам. Сырость и затхлость - хорошая среда для паразитов и болезней.

Можно выбирать ремонтантные сорта малины, которые выращиваются по однолетней технологии с удалением всех побегов в осенний период.

Вредители боятся резких запахов. Хорошее средство - опрыскивания настоями полыни, чеснока, томатной ботвы.

Но эти меры хороши при регулярном использовании и теряют эффективность при частых дождях.

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