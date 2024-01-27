Садоводы рекомендуют эту подкормку, чтобы розы легко перенесли зиму

Не погибнуть в суровые морозы розам поможет простая и эффективная подкормка.
Ингредиенты все дешевые и доступные, в приготовлении состава нет ничего сложного.
Понадобятся 10 г марганцовки, 500 г уксуса 9%, перекись водорода 3% - 150 мл.
Все компоненты смешиваются до однородной массы. Полученную смесь надо влить в десять литров чистой воды.
Далее этим раствором нужно подкормить розовые кусты. Первым делом клумба поливается чистой водой.
Следующий шаг - внесение удобрения под каждый кустик в объеме 0,5-0,8 л.
Заключительный этап - повторный полив чистой водой.
После такой подготовки, зимние морозы любимым розам не страшны и они спокойно дождутся весеннего тепла.
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