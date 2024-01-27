Садоводы рекомендуют эту подкормку, чтобы розы легко перенесли зиму

Не погибнуть в суровые морозы розам поможет простая и эффективная подкормка.

Ингредиенты все дешевые и доступные, в приготовлении состава нет ничего сложного.

Понадобятся 10 г марганцовки, 500 г уксуса 9%, перекись водорода 3% - 150 мл.

Все компоненты смешиваются до однородной массы. Полученную смесь надо влить в десять литров чистой воды.

Далее этим раствором нужно подкормить розовые кусты. Первым делом клумба поливается чистой водой.

Следующий шаг - внесение удобрения под каждый кустик в объеме 0,5-0,8 л.

Заключительный этап - повторный полив чистой водой.

После такой подготовки, зимние морозы любимым розам не страшны и они спокойно дождутся весеннего тепла.