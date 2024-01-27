Диетолог Марият Мухина советует дамам есть квашеную капусту, чтобы получить шикарный бюст

Разбираемся, чем хороша капуста для бюста.

Русские женщины всегда славились своей красотой, и особенно пышными формами.

Секрет прост: капустная диета с осени до весны.

Диетолог Марият Мухина:

«Поскольку квашеную капусту ели на Руси с поздней осени до весны, 7-8 месяцев, и давали уже детям с трех лет, то русские красавицы славились прекрасным бюстом, который формировался благодаря фитоэстрогенам, полученным из этого блюда»

Аналоги русской квашеной капусты, содержащие большое количество фитоэстрогенов: корейское кимчи, немецкий шукрут, английский зауэркраут.

Все это блюда национальной кухни, которые готовятся путем квашения овощей (главным образом разных видов капусты).

Полезность кислой капусты увеличивается за счет разных добавок, особенно полезных в холодное время года.

Клюква - богатый источник витамина С, каротиноидов, бензойной кислоты, которая замедляет старение. Морковь обогащает организм витамином А.

Тмин снабжает жирными и эфирными маслами, фитоэстрогенами, флавоноидами.

Вот поэтому любительницы квашеной капусты имеют все шансы стать обладательницами красивой, упругой и пышной груди.