Онколог Владимир Полянский предупредил: красное мясо может привести к раку толстой кишки

15:13 2024-01-27
Онколог Владимир Полянский предупредил: красное мясо может привести к раку толстой кишки

После 40 лет свинину и говядину лучше исключить из рациона или заметно ограничить употребление стейка.

Бесконтрольное увлечение красным мясом ведет к проблемам со здоровьем.

В этом уверен онколог Владимир Полянский.

Врач настоятельно рекомендует людям после 40-45 лет заменить говядину и свинину в рационе мясом птицы или кролика.

Мнение врача:

“Красное мясо повышает риск развития рака толстой кишки, поэтому после 45 обязательно проходите колоноскопию минимум раз в пять лет. Но лучше уже после 40”

Как считает онколог, если не получается вовсе отказаться от аппетитного стейка, следует уменьшить его употребление до 300-350 г в неделю.

Переваривание продукта проходит тяжело, даже большая сопутствующая порция клетчатки в желудке не облегчает этот процесс.

Владимир Полянский назвал несколько тревожных симптомов, которые никак нельзя упускать из виду.

Итак, немедленно обращаться к врачу стоит при появлении расстройств стула, постоянной слабости, возникновении приступов тошноты, при потере аппетита.

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