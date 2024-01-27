Если убрать сахар из рациона, глюкоза поступит в организм из других продуктов

Ежедневное потребление сахара должно составлять 5% от суточной калорийности или около шести чайных ложек.

Только не стоит путать натуральный сахар, который содержится в цельных, необработанных продуктах: фруктах, овощах, орехах, бобовых или крупах с добавленным.

«Добавленный сахар на упаковках обозначают не всегда просто "сахар", существует более 60 вариантов обозначений. Ингредиенты, которые заканчиваются на -оза (например, декстроза, мальтоза), а также все сиропы (сироп агавы, кленовый, финиковый, рисовый и другие), ячменный солод, мёд, патока, концентрированный фруктовый сок — это всё добавленные сахара, которые очень калорийны, содержат минимум питательных веществ», — пояснила Лушникова.

Во избежание дефицита глюкозы в крови достаточно включать в рацион только натуральные сахара.

Исключение из рациона добавленного сахара является профилактикой появления онкологии, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера.

Приведет к снижению тревожности и исчезнут проблемы со сном.