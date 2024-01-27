Очень простые советы диетологов для ускорения обмена веществ

Своим мнением эксперты поделились в издании Food News, объяснив, что нужно делать, чтобы наладить обменные процессы в организме.

Первый совет - пить больше жидкости. Воды нужно употреблять не менее полтора литра в день, то есть как минимум шесть стаканов.

Это простое действие поможет сжигать 17,4 тысяч калорий ежегодно.

Ускорить метаболизм можно с помощью травяных чаев, процессу способствуют также фрукты и овощи, в составе которых много воды. Это могут быть огурцы, арбузы, дыни, цукини, грейпфруты.

Клетчатка тоже играет важную роль в обмене веществ. Этот элемент в большом количестве содержится в яблоках, репе, малине, брокколи, зеленом горошке, грушах.

Чтобы ускорить обменные реакции, достаточно съесть всего одну чайную ложечку горчицы.

Ну и куда ж без физкультуры! В день, по мнению экспертов, достаточно две с половиной минуты интенсивной мышечной нагрузки.

Даже такая зарядка способна благоприятно повлиять на скорость обмена веществ. Особенно, если учесть все остальные факторы и подходить к вопросу комплексно.

Немаловажное значение для регулирования обменных процессов, по мнению специалистов, влияет также подходящая температура в спальне (около 19 градусов тепла), отличное настроение и хорошая порция смеха каждый день