Во время игры в гольф произошла ссора: один из игроков откусил нос другому

Инцидент произошел в США, виновник произошедшего - 51-летний мужчина из штата Миссисипи, увлекающийся гольфом.

В день происшествия он играл на поле с другим гольфистом-любителем.

У них завязался спор, который перерос в ссору. Мужчины все время ругались в процессе игры.

Наступил вечер, и оба игрока продолжили выяснение отношений прямо на парковке возле казино.

В какой-то момент Уэллс напал на соперника по гольфу, схватил его зубами за нос и откусил его. Сам сел в машину и быстро уехал с места происшествия.

Потом виновный мужчина добровольно сдался сотрудникам полиции. Ему было предъявлено обвинение в преступном нападении.

Уэллс был арестован и угодил за решетку. После чего обвиняемый внес 10 процентов от суммы залога, равные 50 тысячам долларов.

Мужчину в течение часа отпустили на свободу из окружной тюрьмы.

Если Уэллса признают виновным в преступном действии, он может лишиться свободы на срок до семи лет.