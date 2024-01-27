В Оклахоме полицейский остановил на трассе автомобиль, но на него наехал другой водитель

15:31 2024-01-27
В Оклахоме полицейский остановил на трассе автомобиль, но на него наехал другой водитель

Страж порядка разговаривал с водителем во время остановки транспорта, когда в них врезался другой автомобиль.

Полицейский дорожного патруля Оклахомы попал в крупную аварию, когда транспортное средство врезалось в его легковой автомобиль во время остановки возле автомагистрали, сообщает Уahoo.com.

Дорожный патруль Оклахомы в посте на Facebook сообщил, что полицейский Джесси Грегори разговаривал с водителем во время остановки транспорта, когда в них врезался другой автомобиль.

Видеозапись инцидента с видеорегистратора показывает, что полицейский останавливает движение, когда сзади подъезжает другое транспортное средство и врезается в стоящий автомобиль, отбрасывая офицера в сторону. Оба автомобиля также были сильно повреждены.

К счастью, все участники ДТП выжили, им оказали медицинскую помощь и отпустили.

Дорожный патруль Оклахомы разместил сканы видео дорожной аварии, чтобы напомнить общественности о том, как важно соблюдать бдительность на дороге.

Прямо сейчас мы проводим акцию "Отвлекающий маневр за рулем".

Она посвящена солдату Николасу Дисе, который погиб при исполнении служебных обязанностей после того, как его сбил отвлекшийся водитель, - заявили в дорожном патруле.

Следователи дорожного патруля Оклахомы расследуют инцидент с полицейским, чтобы выяснить причину этой аварии.

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