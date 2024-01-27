В Южной Корее стало модным есть зубочистки, медики бьют тревогу

В Южной Корее набирает популярность опасный тренд: жители едят жареные зубочисти. Власти страны призывают граждан прекратить это делать, пишет Лента.ру.

В соцсетях завирусилось видео, где люди жарят во фритюре крахмальные зубочистки, потом добавляют в них специи и едят.

Ролик собрал тысячи лайков.

Хотя зубочистки изготовлены из сладкого картофеля или кукурузного крахмала, и их часто используют в южнокорейских ресторанах, медики предостерегают от их употребления внутрь.

Они не предназначены для еды, и их безопасность не проверена.