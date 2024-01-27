Общаясь с ссорящимися товарищами, свинья-посредник пытается их успокоить

15:50 2024-01-27
Общаясь с ссорящимися товарищами, свинья-посредник пытается их успокоить

Свиньи довольно умны, и по интеллекту не только не уступают, но и превосходят по некоторым пунктам шимпанзе и собак.

Если ссорящиеся не убьют один другого, то они либо договорятся сами, либо их помирит кто-то третий.

Так происходит не только у людей, но и у животных, которые живут более или менее тесными группами.

Члены группы, не вовлечённые в конфликт, стараются восстановить внутреннюю стабильность, успокаивая ссорящихся.

Домашние свиньи не исключение. Сотрудники Туринского университета наблюдали за сотней свиней на одной из ферм.

Свиньи довольно часто конфликтовали: кто-то кого-то толкал, кусал и т. д.

Все такие моменты регистрировались. Ученые отмечали возраст, пол и родственные связи участников конфликта, за которыми наблюдали не только во время ссоры, но и после того, как они разошлись.

За ссорой обычно наступало примирение: свиньи обнюхивались, садились рядом или ложились отдыхать голова к голове.

Но такое случалось не всегда, и чаще всего мирились свиньи, которые приходились друг другу дальними родственниками.

Исследователи объясняют это тем, что тесную родственную связь сложнее нарушить мелкими склоками, а значит, полноценное примирение не так уж важно.

А вот с дальним родственником поссориться легко, и тут нужны специальные усилия чтобы помириться.

В каждой конфликтующей паре был зачинщик-нападающий и жертва.

Нападающий мог в течение какого-то времени преследовать жертву, как только она попадалась ему на глаза, толкать и вообще всячески её доставать. 

И вот тут на сцену выступала свинья-примиритель. Она подходила или к жертве, или к нападающему.

Если свинья-примиритель общалась с жертвой, та быстрее успокаивалась, тревожное поведение в виде чесания, дрожания и т. д. быстрее сходило на нет.

Если же свинья-примиритель больше общалась с нападающей свиньёй, та становилась намного менее агрессивной и почти переставала нападать на того, кого по какой-то причине невзлюбила.

Свиньи-посредники вмешивались в конфликт не всегда.

Чаще всего они пытались уладить дела между близкими родственниками — возможно, потому, что сами родственники не слишком горели желанием мириться.

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