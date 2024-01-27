Датские ученые доказали невозможность разработки стабильного алгоритма ИИ

Впервые в мире ученые Копенгагенского университета математически доказали, что стабильно работающие алгоритмы искусственного интеллекта невозможно разработать, если не учитывать различные фундаментальные проблемы, пишет автор канала Ferra.ru на платформе Дзен.

Несмотря на достижения в области ИИ даже самые сложные алгоритмы имеют уязвимости, - говорится в сообщении.

Ученые во главе с профессором Амиром Йегудайоффом заявили: ИИ ограничен в возможностях работы с реальными сценариями. К примеру, ИИ из-за расхождений с обученными данными может легко отвлечься.

Профессор также подчеркнул: в реальной жизни существуют различные шумы, которые люди могут игнорировать, в то время как машины сбиваются с толку.