Участник «Гранд-тура» из Британии покинул шоу, потому что стал «старым и толстым»

16:10 2024-01-27
Участник «Гранд-тура» из Британии покинул шоу, потому что стал «старым и толстым»

Телешоу пользовалось большой популярностью у зрителей, его продлевали из года в год, усложняя требования к участникам.

Культовое трио Гранд-тура из Британии, куда входят Джереми Кларксона, Ричард Хэммонд и Джеймс Мэй, развалилось и приказало долго жить, пишет Уahoo.com.

Почему так случилось, пояснил Кларксон. По словам водителя, причиной стало то, что он "ни на что не годен, толстый и старый". 

Я ездил на машинах дольше, чем кто-либо другой, и дальше, чем кто-либо другой, - сказал 63-летний мужчина.

Мы выжали из автомобиля все, что можно.

Кларксон, Хэммонд и Мэй начали работать вместе на Гранд-туре в 2003 году. А личная история Кларксона в программе началась еще раньше.

С тех пор их миссии и приключения становились все более сложными и дорогими, не говоря об опасностях. 

Конечно, всему приходит свой конец. Само собой разумеется, что шоу о трех мужчинах средних лет зависит от того, смогут ли они выдержать новые, все более сложные требования.

Если ранее в рамках тура надо было проехать 100 миль по Великобритании, то теперь каждый сезон привносит новые неожиданные сложности, и команда предпочла сдаться.

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