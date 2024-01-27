Участник «Гранд-тура» из Британии покинул шоу, потому что стал «старым и толстым»

Культовое трио Гранд-тура из Британии, куда входят Джереми Кларксона, Ричард Хэммонд и Джеймс Мэй, развалилось и приказало долго жить, пишет Уahoo.com.

Почему так случилось, пояснил Кларксон. По словам водителя, причиной стало то, что он "ни на что не годен, толстый и старый".

Я ездил на машинах дольше, чем кто-либо другой, и дальше, чем кто-либо другой, - сказал 63-летний мужчина. Мы выжали из автомобиля все, что можно.

Кларксон, Хэммонд и Мэй начали работать вместе на Гранд-туре в 2003 году. А личная история Кларксона в программе началась еще раньше.

С тех пор их миссии и приключения становились все более сложными и дорогими, не говоря об опасностях.