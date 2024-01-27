При осмотре зубов у женщины стоматолог может определить беременность

16:11 2024-01-27
При осмотре зубов у женщины стоматолог может определить беременность

По каким признакам в полости рта зубные врачи могут выявить интересное положение дамы, рассказал стоматолог Сухмани Сингх.

Как известно, женщины в положении часто испытывают тошноту по утрам, она в свою очередь может провоцировать эрозию зубной эмали, при этом кислота из больных зубов повреждает другие зубы.

К тому же многие беременные женщины подтвердили: в период вынашивания ребенка у них сильно кровоточили десны.

Доктор Сухмани Сингх:

Это происходит не только из-за тошноты и эрозии эмали, но и из-за гингивита во время беременности, который наблюдается у 30-50% беременных. Десны становятся более воспаленными, нежными и склонными к кровотечению.

Порой женщины рассказывали в комментариях под постом, написанным Сухмани, что они не знали о своей беременности, пока не посетили стоматолога.

К основным распространенным признакам беременности относятся: частые мочеиспускания, искажение вкусовых пристрастий, усталость, раздражительность, общее недомогание, головокружение, тошнота.

Стоматолог предлагает включить в этот перечень кровоточивость, болезненность, опухание десен, эрозия зубной эмали.

Сухмани Сингх также напомнила, что при лечении полости рта беременная женщина должна помнить, что ей нельзя делать рентген зубов до родов, чтобы не навредить будущему ребенку.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:37

Светлана Игнатьева

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Сейчас популярной в девяностых американской актрисе 52 года, и у нее диагностировали рак молочной железы 2-й стадии.
Игнат Ветров
13:33

Игнат Ветров

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси вполне довольна своей нестандартной внешностью, благодаря ей она и обрела мировую славу.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

Старики жалеют, что не очень хорошо следили за своим здоровьем и внешностью, были не очень решительными и не захотели стать родителями.
Светлана Игнатьева
13:00

Светлана Игнатьева

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В этом штате зафиксирован самый высокий уровень бездомности среди людей в США, и пока решения проблемы нет.
Светлана Игнатьева
12:10

Светлана Игнатьева

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Влиятельный тесть одно время даже был продюсером зятя, но после развода дочери по инициативе дедушки ребенку запретили общаться с музыкантом.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Эта часть Арканзаса богата драгоценными камнями благодаря извержению вулкана, которое случилось около 100 миллионов лет назад.
Светлана Игнатьева
11:44

Светлана Игнатьева

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

Ученые отметили, что остатки ранее существовавших озер похожи на то, как сегодня выглядят аналогичные породы на Земле.
article_image 14:14

Синдром Капгра

Этим расстройством, получившим свое название в честь впервые описавшего его французского психиатра Жозефа Капгра, часто сопровождается шизофрения.

article_image 14:12

Синдром Адели

Синдром Адели — навязчивое состояние, при котором человек испытывает патологическую любовную привязанность.

article_image 14:11

Эротомания

Эта бредовая убежденность, также известная как эротоманический, эротоманный или эротический бред, заставляет больного верить, что он горячо любим другим человеком, в действительности обычно не питающим к нему никаких чувств или даже не подозревающем о его существовании.