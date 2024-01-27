Всегда ли потеря аппетита - симптом заболевания: объясняет Михаил Гинзбург

16:18 2024-01-27
Всегда ли потеря аппетита - симптом заболевания: объясняет Михаил Гинзбург

Диетолог рассказал, в каких случаях потеря аппетита действительно должна насторожить.

Каждый наверное замечал, что летом есть хочется меньше, особенно когда жарко.

Зимой же аппетит заметно усиливается, и многие даже набирают за холодные месяцы пару-тройку лишних килограммов.

Михаил Гинзбург, доктор медицинских наук, диетолог объяснил, в чем дело.

Температура тела - это способ организма дать понять, сыт он или голоден.

После приема пищи человек получает энергию, часть ее превращается в тепло.

Организм понимает, что есть больше не нужно.

Если же человек начинает замерзать, снижается его температура тела, он чувствует голод - не хватает тепловой энергии.

В жару теплообразование у человека повышенное, конечно поэтому и есть хочется значительно меньше.

М. Гинзбург:

"Многие даже замечают, что в жару есть не хочется, а потом погода ухудшается, несколько дней идет дождь, и аппетит сразу появляется. Механизм вполне физиологичный"

Диетолог указала на плюсы отсутствия аппетита в жару.

Когда не хочется есть, нужно больше пить, выбирая напитки без сахара, и есть овощи и зелень.

Такая естественная добровольная диета оздоровляет и омолаживает организм, выравнивает давление.

М. Гинзбург:

"Это может быть момент сезонного детокса, оздоровления. Считается, что снижение калорийности на какой-то период омолаживает организм, очищает клетки. Этому явлению дали название аутофагия, когда организм как бы "подъедает" то, что накопил лишнего"

Если жара ушла, а аппетит не вернулся, то это уже повод пойти к врачу.

Желание есть пропадает при разных заболеваниях.

Тогда человек дополнительно будет ощущать слабость, апатию, головную боль, жар, общее недомогание.

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