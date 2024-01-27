Француз ошибочно выбрал другую дату розыгрыша и выиграл 17 млн евро

16:22 2024-01-27
Француз ошибочно выбрал другую дату розыгрыша и выиграл 17 млн евро

Ошибка в выборе даты розыгрыша оказалась судьбоносной, теперь гражданин Франции - обладатель крупного выигрыша.

В январе выбирая электронный лотерейный билет, мужчина из Франции случайно ошибся с датой проведения розыгрыша.

Об этом сообщил регулятор азартных игр Francaise des jeux.

Француз играл онлайн и задумал испытать удачу в особый день - пятницу 13 числа.

По невнимательности он поставил отметку на 14 января и разбогател на 17 млн евро.

Сейчас 40-летний участник лотереи из Франции собрался уйти с работы и завести свой бизнес, приобрести дом и начать путешествовать.

Еще одно заветное желание, которое намерен осуществить богатый француз - "перестать покупать мясо в супермаркете и начать приобретать его напрямую у мясника".

Светлана Игнатьева
13:37

Светлана Игнатьева

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Сейчас популярной в девяностых американской актрисе 52 года, и у нее диагностировали рак молочной железы 2-й стадии.
Игнат Ветров
13:33

Игнат Ветров

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси вполне довольна своей нестандартной внешностью, благодаря ей она и обрела мировую славу.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

Старики жалеют, что не очень хорошо следили за своим здоровьем и внешностью, были не очень решительными и не захотели стать родителями.
Светлана Игнатьева
13:00

Светлана Игнатьева

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В этом штате зафиксирован самый высокий уровень бездомности среди людей в США, и пока решения проблемы нет.
Светлана Игнатьева
12:10

Светлана Игнатьева

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Влиятельный тесть одно время даже был продюсером зятя, но после развода дочери по инициативе дедушки ребенку запретили общаться с музыкантом.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Эта часть Арканзаса богата драгоценными камнями благодаря извержению вулкана, которое случилось около 100 миллионов лет назад.
Светлана Игнатьева
11:44

Светлана Игнатьева

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

Ученые отметили, что остатки ранее существовавших озер похожи на то, как сегодня выглядят аналогичные породы на Земле.
article_image 14:14

Синдром Капгра

Этим расстройством, получившим свое название в честь впервые описавшего его французского психиатра Жозефа Капгра, часто сопровождается шизофрения.

article_image 14:12

Синдром Адели

Синдром Адели — навязчивое состояние, при котором человек испытывает патологическую любовную привязанность.

article_image 14:11

Эротомания

Эта бредовая убежденность, также известная как эротоманический, эротоманный или эротический бред, заставляет больного верить, что он горячо любим другим человеком, в действительности обычно не питающим к нему никаких чувств или даже не подозревающем о его существовании.