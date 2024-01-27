Француз ошибочно выбрал другую дату розыгрыша и выиграл 17 млн евро

В январе выбирая электронный лотерейный билет, мужчина из Франции случайно ошибся с датой проведения розыгрыша.

Об этом сообщил регулятор азартных игр Francaise des jeux.

Француз играл онлайн и задумал испытать удачу в особый день - пятницу 13 числа.

По невнимательности он поставил отметку на 14 января и разбогател на 17 млн евро.

Сейчас 40-летний участник лотереи из Франции собрался уйти с работы и завести свой бизнес, приобрести дом и начать путешествовать.

Еще одно заветное желание, которое намерен осуществить богатый француз - "перестать покупать мясо в супермаркете и начать приобретать его напрямую у мясника".