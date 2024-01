Стелла Джин покинула Неделю моды в Милане из-за отсутствия приверженности разнообразию и инклюзивности

Единственный чернокожий дизайнер, входящий в палату моды Италии, отказался от участия в Неделе моды в Милане

Она заявила об отсутствии поддержки разнообразия и инклюзивности после того, как палата “отказалась” от проекта по продвижению молодых темнокожих дизайнеров цвета, работающих в Италии.

Стелла Джин прервала пресс-конференцию Итальянской национальной палаты моды, чтобы объявить, что ни она, ни пять членов коллектива темнокожих дизайнеров We Are Made in Italy не будут участвовать в неделе моды.

Она также сказала, что начала голодовку, опасаясь, что члены WAMI, инициативы, запущенной в 2020 году вслед за движением Black Lives Matter, могут пострадать от профессиональной реакции из-за ее активности.

Президент Итальянской палаты моды Карло Капаса заверил ее с трибуны, что палата не намерена каким-либо образом мстить.

Он выразил сожаление, что ни она, ни члены WAMI не будут участвовать в Неделе моды.

Кроме того, Карло Капаса отметил, что палата включила в календарь недели моды первое издание премии Black Carpet Awards в знак признания достижений меньшинств в итальянском обществе.

Также палата поддержала еще одну инициативу по разнообразию, организованную владельцем и редактором американского журнала Blanc Magazine Тенешией Карр.

Джин обвинила палату в значительном сокращении поддержки WAMI после того, как она произнесла страстную речь о личной цене, которую ей пришлось заплатить за освещение расовой несправедливости в Италии во время показа на подиуме в сентябре 2022 года.

Джин, премьера которой состоялась в Милане в 2013 году на подиуме Armani, заявила, что она и ее семья подверглись репрессиям за ее активность в борьбе за расовую справедливость в Италии.

Она сказала, что это включало угрозы убийством в отношении ее дочери со стороны других несовершеннолетних и прекращение профессиональных отношений для нее.

WAMI был запущен Джин, афроамериканским дизайнером Эдвардом Бьюкененом и главой Afro Fashion Week Milano Мишель Нгонмо, чтобы привлечь внимание к отсутствию представительства меньшинств в итальянском мире моды.

Это последовало за некоторыми расовыми оплошностями со стороны крупных модных домов, которые попали в заголовки мировых газет.

Нгонмо сказал AP, что финансовая поддержка проекта со стороны палаты сократилась за три года.

Afro Fashion Week Milano не смогла собрать 20 000 евро (21 000 долларов), чтобы поддержать пятерых молодых дизайнеров в создании солидных образов для презентации, а также видео.

Итальянская палата моды полностью поддержала коллекции для двух классов WAMI, в каждом из которых по пять дизайнеров, но не профинансировала третье поколение, сказали Нгонмо и Джин.

Сентябрьский прошлогодний показ с участием Джин, Бьюкенен и ВАМИ был профинансирован за счет других союзников и их собственных взносов.

Последние коллекции WAMI должны были быть представлены в формате video 22 февраля.

Джин настаивает, что итальянские темнокожие дизайнеры заслуживают особого поощрения со стороны палаты, роль которой заключается в продвижении итальянской моды.

“Они использовали WAMI как бесплатный пропуск безопасного поведения для разнообразия’, - сказала Джин AP. Она сказала, что уходит из-за усталости от “постоянной борьбы” за признание цветных дизайнеров в Италии.

“Я борец по натуре, но я не могу быть такой все время”, - сказала она.