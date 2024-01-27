Частые симптомы эмоционального выгорания, которые надо вовремя распознать

"Стресс - это сложно, и многие люди с трудом справляются с ним, но выгорание - это совершенно другой уровень; это ощущение нехватки бензина, чувство беспомощности, снижение мотивации и эмоциональное напряжение ”, - говорит Рэйчел Голдман, доктор философии, клинический психолог и клинический доцент кафедры психиатрии в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета. “Это то, что выходные или день психического здоровья не могут вылечить”.
Доктор Голдман говорит, что выгорание - это состояние эмоционального, физического и умственного истощения, вызванное чрезмерным и длительным стрессом в сочетании с недостаточными ресурсами для преодоления, и оно обычно негативно сказывается на вашей работе, домашней жизни и здоровье, если его не лечить.
Эмоциональное истощение: независимо от того, сколько часов вы спите или сколько времени отдыхаете, вы все время чувствуете бесконечную усталость.
Деперсонализация: вы дистанцируетесь от своей работы и не так увлечены, что может привести к отсутствию заботы о проектах или задачах.
Чувство неэффективности: вы не чувствуете себя эффективным, несмотря на то, что усердно работаете и получаете хорошие отзывы.
Признаки того, что вы перегорели, могут появиться на работе, а также проявляться в виде физических изменений или изменений в образе жизни.
Общие симптомы выгорания на рабочем месте включают:
низкую производительность;
потерю мотивации и снижение интереса и вовлеченности;
чувство недооцененности;
безразличие;
уход от социальных ситуаций и коллег;
трудности с концентрацией внимания и туман в мозгу.
Вы также можете заметить эти симптомы, когда находитесь не в офисе:
физическое и умственное истощение;
раздражительность / вспыльчивость;
неспособность справиться с незначительными проблемами;
отсутствие интереса к вещам, которые вам раньше нравились, например, хобби или времяпрепровождение с друзьями;
проблемы со сном;
головная боль;
проблемы с желудочно-кишечным трактом;
изменения в аппетите и привычках в еде.
Как с этим бороться:
Разговор о выгорании с друзьями, семьей или коллегами, которым доверяют, может быть чрезвычайно полезным.
Еще один способ предотвратить эмоциональное выгорание - попрактиковаться в том, чтобы говорить “нет”.
Другой хороший прием лечения и предотвращения эмоционального выгорания - находить маленькие моменты радости.
Дополнительные советы по профилактике эмоционального выгорания, которые доктор Голдман счел полезными:
установите границы;
запланируйте время для отдыха;
участвуйте в мероприятиях по снятию стресса;
сосредоточьтесь на своем здоровом образе жизни, таком как сбалансированное питание, физическая активность, поддержание гидратации и хороший сон;
прислушивайтесь к своему телу;
регулярно планируйте интересные мероприятия или что-то, чего вы с нетерпением ждете;
обратитесь за помощью к врачу или терапевту.
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