Частые симптомы эмоционального выгорания, которые надо вовремя распознать

"Стресс - это сложно, и многие люди с трудом справляются с ним, но выгорание - это совершенно другой уровень; это ощущение нехватки бензина, чувство беспомощности, снижение мотивации и эмоциональное напряжение ”, - говорит Рэйчел Голдман, доктор философии, клинический психолог и клинический доцент кафедры психиатрии в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета. “Это то, что выходные или день психического здоровья не могут вылечить”.

Доктор Голдман говорит, что выгорание - это состояние эмоционального, физического и умственного истощения, вызванное чрезмерным и длительным стрессом в сочетании с недостаточными ресурсами для преодоления, и оно обычно негативно сказывается на вашей работе, домашней жизни и здоровье, если его не лечить.

Эмоциональное истощение: независимо от того, сколько часов вы спите или сколько времени отдыхаете, вы все время чувствуете бесконечную усталость.

Деперсонализация: вы дистанцируетесь от своей работы и не так увлечены, что может привести к отсутствию заботы о проектах или задачах.

Чувство неэффективности: вы не чувствуете себя эффективным, несмотря на то, что усердно работаете и получаете хорошие отзывы.

Признаки того, что вы перегорели, могут появиться на работе, а также проявляться в виде физических изменений или изменений в образе жизни.

Общие симптомы выгорания на рабочем месте включают:

низкую производительность;

потерю мотивации и снижение интереса и вовлеченности;

чувство недооцененности;

безразличие;

уход от социальных ситуаций и коллег;

трудности с концентрацией внимания и туман в мозгу.

Вы также можете заметить эти симптомы, когда находитесь не в офисе:

физическое и умственное истощение;

раздражительность / вспыльчивость;

неспособность справиться с незначительными проблемами;

отсутствие интереса к вещам, которые вам раньше нравились, например, хобби или времяпрепровождение с друзьями;

проблемы со сном;

головная боль;

проблемы с желудочно-кишечным трактом;

изменения в аппетите и привычках в еде.

Как с этим бороться:

Разговор о выгорании с друзьями, семьей или коллегами, которым доверяют, может быть чрезвычайно полезным.

Еще один способ предотвратить эмоциональное выгорание - попрактиковаться в том, чтобы говорить “нет”.

Другой хороший прием лечения и предотвращения эмоционального выгорания - находить маленькие моменты радости.

Дополнительные советы по профилактике эмоционального выгорания, которые доктор Голдман счел полезными:

установите границы;

запланируйте время для отдыха;

участвуйте в мероприятиях по снятию стресса;

сосредоточьтесь на своем здоровом образе жизни, таком как сбалансированное питание, физическая активность, поддержание гидратации и хороший сон;

прислушивайтесь к своему телу;

регулярно планируйте интересные мероприятия или что-то, чего вы с нетерпением ждете;

обратитесь за помощью к врачу или терапевту.