Самые жуткие землетрясения ХХI века, которые погубили сотни тысяч людей

16:48 2024-01-27
Самые жуткие землетрясения ХХI века, которые погубили сотни тысяч людей

В начале 21-го века уже случались трагедии, подобные землетрясению в Турции, и даже с еще большим количеством жертв.

Итак, самые страшные землетрясения, которые постигли планету в первом десятилетии нового века.

Япония, 2011 г., жертвы - 21 тыс.

Магнитуда толчков - 9,1 балл, эпицентр - дно Тихого океана в 70 км от побережья острова Хонсю в Японии.

Больше всего жертвы было не от землетрясения, а от цунами, которое оно вызвало.

Иран, 2003 г., жертвы - 26 тыс.

Магнитуда толчков - 6,6 балла, но они смогли привести к разрушению 90% глинобитных домов города Бам.

Почти все жители города очутились под обломками.

26 тыс. - это сомнительная официальная цифра, на самом деле, скорее всего жертв было в разы больше - до 36-70 тыс.

Пакистан, 2005 г., 87 тыс. погибших

Магнитуда землетрясения составила 7,6 балла. Эпицентр находился недалеко от г. Музаффарабад, он был разрушен на 70%.

Стерты с лица земли многие мелкие селения поблизости. По неофициальным данным погибло около 100 тыс. людей.

Ущерб составил около 12 млрд долларов.

Китай, 2008 г., 88 тыс. жертв

Великое Сычуаньское землетрясение магнитудой до 8 баллов. Жертвами последовавших после него оползней стали около 200 тыс.

Гаити, 2010 г., 220 тыс. жертв

Эпицентр находился в 22 км от столицы, магнитуда составила 7 баллов. Погибло почти 2% населения страны.

Индийский океан, 2004 г., около 300 тыс. погибших

Трагедия случилась недалеко от западного побережья острова Суматра. Через несколько дней после землетрясения мир ужаснулся от масштаба последствий.

Магнитуда достигала 9,3 балла, итогом стало цунами, которое прошлось по всему океану.

Тысячи людей смыло в океан, вот почему никогда не будет установлено точное число жертв. Многие просто пропали без вести.

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