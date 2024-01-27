Человек потратил 23 000 долларов на реалистичный костюм, чтобы исполнить мечту стать волком

16:53 2024-01-27
Человек потратил 23 000 долларов на реалистичный костюм, чтобы исполнить мечту стать волком

Мужчина связался с японской модельной компанией Zeppet, чтобы создать ультрареалистичный костюм волка.

Компания Zeppet, которая обычно создает фигуры и костюмы для фильмов и телевизионных рекламных роликов, изучила изображения настоящих волков, чтобы включить каждую мельчайшую деталь в костюм своего клиента.

Заказчик сказал представителям компании:

Из-за моей любви к животным с детства и некоторых реалистичных костюмов животных, появляющихся на телевидении, я мечтал когда-нибудь стать одним из них.

Компании потребовалось 50 дней, чтобы закончить костюм.

Компания Zeppet:

Мы создали костюм волка по личному заказу. Созданный по образцу timber wolf, полный костюм получился визуально впечатляющей реальностью.

Изображение клиента в конечном продукте выглядят как настоящее.

Мужчина похвалил японскую компанию за их внимательность, мастерство и сервис.

На последней примерке я был поражен своим преображением в зеркале. Это был момент, когда моя мечта сбылась. Мой заказ "выглядеть как настоящий волк, ходящий на задних лапах" был, мягко говоря, сложным, но полный костюм выглядел точно так, как я себе представлял.

Zeppet - это та же компания, которой было поручено создать реалистичный костюм собаки для другого человека, который потратил почти 16 000 долларов, чтобы осуществить свою мечту стать собакой.

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