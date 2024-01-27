Частые ошибки, которые многие хозяйки совершают на кухне каждый день

16:57 2024-01-27
Частые ошибки, которые многие хозяйки совершают на кухне каждый день

Ошибки в кухонном быту совершают если не все, то большинство людей, причем совершенно не задумываясь о своих действиях.в

Многие люди используют на кухне одну доску для нарезки совершенно любых продуктов.

На самом деле должно быть три доски для разделки.

Одна для овощей, зелени, колбасных изделий, сыра. Вторая - для сырого мяса и птицы.

Третья - для фруктов и хлеба. Можно прикупить и четвертую, она нужна тем, кто часто ест рыбу.

Один нож тоже нельзя использовать для всех продуктов.

Для хлеба берется один нож, для овощей - другой, есть еще универсальный вариант и шеф-нож.

Последний нужен при разделывании мяса или для шинковки овощей. Универсальным режут колбасу, слабосоленую рыбу, сыр.

Нож с зубчиками хорошо нарезает свежий хлеб, мелкий нож пригодится для вырезания картофельных глазков.

Еще один момент - редкая смена кухонных полотенец, а это часто рассадник микробов.

Стирать их надо не реже, чем раз в 3-5 дней, причем, отдельно от предметов одежды.

Также многие пользуются посудой с трещинами или сколами.

В поврежденных участках тоже собираются микробы, поэтому такую посуду надо сразу выбрасывать.

Надо помнить и о том, как устроен холодильник. Верхние полки - самые холодные, если это однокамерный холодильник.

В двухкамерном они будут внизу. Это поможет правильно хранить продукты.

Многие заливают водой мясо, чтобы скорее его разморозить. Так создается хорошая среда для бактерий.

Вкус мяса тоже ухудшается. Размораживать нужно медленно и в холодильной камере.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:37

Светлана Игнатьева

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Сейчас популярной в девяностых американской актрисе 52 года, и у нее диагностировали рак молочной железы 2-й стадии.
Игнат Ветров
13:33

Игнат Ветров

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси вполне довольна своей нестандартной внешностью, благодаря ей она и обрела мировую славу.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

Старики жалеют, что не очень хорошо следили за своим здоровьем и внешностью, были не очень решительными и не захотели стать родителями.
Светлана Игнатьева
13:00

Светлана Игнатьева

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В этом штате зафиксирован самый высокий уровень бездомности среди людей в США, и пока решения проблемы нет.
Светлана Игнатьева
12:10

Светлана Игнатьева

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Влиятельный тесть одно время даже был продюсером зятя, но после развода дочери по инициативе дедушки ребенку запретили общаться с музыкантом.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Эта часть Арканзаса богата драгоценными камнями благодаря извержению вулкана, которое случилось около 100 миллионов лет назад.
Светлана Игнатьева
11:44

Светлана Игнатьева

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

Ученые отметили, что остатки ранее существовавших озер похожи на то, как сегодня выглядят аналогичные породы на Земле.
article_image 14:14

Синдром Капгра

Этим расстройством, получившим свое название в честь впервые описавшего его французского психиатра Жозефа Капгра, часто сопровождается шизофрения.

article_image 14:12

Синдром Адели

Синдром Адели — навязчивое состояние, при котором человек испытывает патологическую любовную привязанность.

article_image 14:11

Эротомания

Эта бредовая убежденность, также известная как эротоманический, эротоманный или эротический бред, заставляет больного верить, что он горячо любим другим человеком, в действительности обычно не питающим к нему никаких чувств или даже не подозревающем о его существовании.