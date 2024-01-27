ИИ будет помогать руководству компании решать вопросы по увольнению

17:02 2024-01-27
ИИ будет помогать руководству компании решать вопросы по увольнению

Руководители отдела кадров планируют использовать ИИ для принятия решений об увольнении сотрудников.

ИИ не займет вашу работу в ближайшее время, но компании уже используют его, чтобы помочь им решить, кого уволить.

Согласно ноябрьскому опросу Capterra 300 руководителей кадровых служб США, стало известно, что 98% респондентов планируют использовать программное обеспечение и алгоритмы, чтобы помочь им принимать какие-либо решения об увольнении в 2023 году.

В некоторых случаях отделы кадров фактически начали использовать ИИ как для найма, так и для увольнения.

С момента запуска в ноябре ChatGPT и связанные с ним инструменты захватили мир штурмом.

Это привело к вопросам: заменит ли ИИ рабочие места и будет ли угрожать безопасности занятости американцев.

И поскольку в последние месяцы многие компании проводят увольнения, эти инструменты теперь могут быть призваны помочь с сокращением рабочих мест.

На протяжении многих лет компании использовали ИИ для обработки резюме, проведения собеседований и оценки кандидатов.

Например, Amazon и Goldman Sachs использовали платформу найма HireVue для проведения большего количества видеоинтервью.

ИИ платформы также использовался для оценки и оценки кандидатов на основе навыков решения проблем и общения.

Компании также использовали ИИ для оценки производительности и мониторинга сотрудников.

Например, JP Morgan использовал внутреннюю систему компании, которая предоставляет данные о действиях сотрудников на рабочем месте.

Например, сколько времени они тратят на звонки Zoom и что они делают на своих сотовых телефонах, предоставленных компанией.

И хотя американским компаниям разрешено контролировать сотрудников, законность некоторых практик была поставлена под сомнение.

В начале февраля три законодателя-демократа представили Закон о прекращении слежки за сотрудниками.

Он запретит предприятиям собирать "конфиденциальные данные" о работниках и потребует от них "своевременного и публичного раскрытия" информации о том, какие данные они собирают.

ИИ даже использовался для "прогнозного сокращения персонала", помогая компаниям предсказать, какие сотрудники, скорее всего, уйдут.

Но иногда использование этих данных может пойти наперекосяк, сообщил The Post Вестфолл из Capterra.

Например, если компания плохо относится к сотрудникам из числа меньшинств и многие из них увольняются, ИИ может предсказать, что другие меньшинства, скорее всего, тоже уйдут.

И это потенциально может подвергнуть этих сотрудников более высокому риску во время следующего раунда увольнений.

Отчасти из-за этих опасений только 47% (меньшая половина) руководителей отдела кадров, опрошенных Capterra, заявили, что им "вполне комфортно" использовать ИИ для принятия решений об увольнении.

По мере того, как компании внедряют новые инструменты ИИ, перед теми, кто находится у власти, по-прежнему будет возникать вопрос о том, какую роль ИИ должен играть при принятии ключевых решений.

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