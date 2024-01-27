Брайан О'Кифф похудел на 62 кг за 7 месяцев, переехав в отдаленную провинцию

Ранее Insider сообщал, что Брайан О'Кифф потерял 137 фунтов за семь месяцев в 2022 году, после более чем десяти лет попыток различных диет и фитнес-причуд, которые никогда не работали.

Он принял радикальный подход - исчез в отдаленной испанской деревне, уволился с работы и прекратил все контакты со своей семьей — но он сделал это чтобы похудеть.

В видеоролике TikTok, в котором он удивляет близких после возвращения домой из семимесячной изоляции, он сказал, что решил сосредоточиться на том, чтобы укреплять дисциплину, а не на цифре на весах.

О'Кифф сказал Insider, что он усвоил три основных урока, которые были ключевыми для его похудения.

Проанализируйте свои предыдущие попытки

О'Кифф сказал, что его прошлые путешествия по снижению веса были всегда на один шаг вперед, на два шага назад.

Но в прошлом году он остановился, чтобы проанализировать, что заставило его сдаться и вернуться к своим старым привычкам.

Моими триггерами были доставка еды и вечера с семьей и друзьями. Мой ответ на это? Создание пузыря вокруг себя, чтобы эти триггеры не могли помешать.

Хотя он признал, что исчезновение на семь месяцев не было бы практичным или разумным для большинства людей, он призвал других задуматься о своих предыдущих попытках похудеть и принять меры, чтобы настроиться на успех.

По словам О'Кифф, блокировка приложений для еды на вынос на вашем телефоне может быть одним из способов избавиться от соблазна.

Исследования показывают, что легкий доступ к высококалорийным продуктам может помешать попыткам человека управлять своим весом.

Примите дискомфорт

По словам О'Киффа, было важно бросить вызов себе на тренировках и выйти из своей зоны комфорта.

Вместо того, чтобы рассматривать упражнения как способ сжигания калорий, О'Кифф использовал их как способ укрепить дисциплину и психическую устойчивость, заставляя себя усерднее на каждой тренировке.

По его словам, он заставлял себя заниматься спортом, даже когда не хотел, и постепенно стал чувствовать себя более комфортно.

Потеря веса проста в теории - создайте дефицит калорий, потребляя меньше энергии, чем вы используете, — но это не обязательно легко. Для похудения рекомендуется дефицит от 250 до 500 калорий в день, но это индивидуально для каждого человека.

Ешьте продукты, которые вы любите

Если диета исключает все продукты, которые вам нравятся, вы не сможете придерживаться ее в долгосрочной перспективе, обнаружил О'Кифф, и диетологи согласны.

У вас должна быть свобода есть шоколадку, когда это необходимо, и не чувствовать себя виноватым из-за этого. Нет хороших и плохих продуктов - только хорошее и плохое количество каждого продукта питания.

По его словам, О'Кифф "без ума от еды" и проводит много свободного времени за просмотром кулинарных шоу.

Я нашел способы наслаждаться всеми продуктами, которые я любил, готовя калорийные версии, которые могли бы соответствовать моему дефициту калорий.

Я применял эти методы снижения калорий к каждому приему пищи, и я никогда не чувствовал, что нахожусь на диете за все время своего путешествия.

Например, О'Кифф делает более легкую версию бургера и жарит, используя курицу, ломтики нежирного сыра, сэндвич-слаймы вместо булочки для бургера, соус для бургеров с обезжиренным йогуртом вместо майонеза и картофель фри, приготовленный во фритюрнице.