Важные моменты при посадке жимолости, о которых не все помнят

Первое - не надо растить жимолость в вазоне. Второе - при покупке саженца надо смотреть на состояние корней. Важно также убедиться, что сорт вам подходит.

Выбираем сорт:

Низкорослые и среднерослые характеризуются меньшим годовым приростом и дают меньше ягод. Рослые сорта прирастают на 20-40 см в год и отличаются обилием урожая.

Как посадить:

Посадка для жимолости - один из самых важных факторов успешного развития.

В первую очередь важно позаботиться о питательном грунте. Для посадки делается большая яма: глубина достигает 30 см, диаметр - до 70 см. В целом объем лунки займет примерно 100 л.

Туда добавляют питательный грунт: перегной, смешанный с землей и торфом.

Место выбирают солнечное, тогда ягод будет больше. Обязательно высаживаются два растения, чтобы обеспечить возможность опыления.

Сорта могут быть разные, но срок созревания - одинаковый.

Правила полива:

Полив надо начинать уже в марте и до июня строго следить за этим. Вода доставляет растению питательные вещества, которые обеспечивают рост и развитие куста.

Сохранить влагу надолго помогает мульчирование прикорневой области. Для этого подойдет перепревший навоз (который пролежал 5-6 месяцев), скошенная трава, солома или агроспан.

Свежий навоз брать нельзя - у корней будут ожоги.