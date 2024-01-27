Огородник-любитель объяснил, почему у рассады томатов листики становятся фиолетовыми

Иногда с внутренней части листа томатной рассады появляется фиолетовый оттенок. Почему это происходит и что с этим делать, рассказал эксперт.

Возможные причины: рассада пережила скачок температур, в грунте не хватает питательных элементов.

В первом случае проблема решается просто - надо лишь поддерживать оптимальную температуру и избегать перепадов. Желательно установить температурный режим не ниже +18 градусов.

Если же необходимо обогатить грунт, то чаще всего нужно добавить в него фосфор. Обычно из-за его нехватки появляется фиолетовый оттенок.

Потом листики будут крутиться и деформироваться, стебли приобретут излишнюю жесткость и ломкость.

Комплексные удобрения - выход из ситуации, в них содержится оптимальная доза необходимого вещества. Свою подкормку тоже просто сделать.

Надо вскипятить литр воды, добавить в него 25 г суперфосфата и настаивать все это 10 часов. Это будет концентрат. Дальше его надо дополнительно разводить - добавлять 10 л воды.

Раствором поливаем рассаду (внекорневое внесение). Можно кормить рассаду костной мукой, это натуральный компонент, и он очень нравится рассаде томатов.

Бывает, что кроме фиолетовых листьев появляется налет, пятна, или другие странные признаки. Это значит нужна срочная обработка от заболеваний.

Если оставить все как есть, то растение не сформирует хороших завязей и не даст хороший урожай.

Но вносить удобрения надо осторожно, потому что перекормить так же плохо как недокормить.

Все рекомендуемые дозы надо соблюдать и не допускать резким температурных колебаний.