Садовод-любитель объяснил, как получить ранний урожай томатов при поздней посадке

17:42 2024-01-27
Садовод-любитель объяснил, как получить ранний урожай томатов при поздней посадке

Дачник со стажем показал способ, позволяющий посадить томаты позже срока и получить при этом более ранний урожай.

Метод предполагает посадку томатов на рассаду пророщенными семенами. Сначала их надо замочить, потом дождаться появления корня.

Как правило к этому времени появляются и семядольные листики. Семена кладутся в плотную влажную ткань, можно пропитать ее стимулятором роста.

Ткань надо свернуть и положить в чистый целлофановый пакетик, отнести его в тепло. Температуру воздуха поддерживать на уровне не меньше 25 градусов тепла.

Например, такое место можно найти на верху кухонного шкафчика или на батарее.

Семена нужно все время проверять, корни могут выйти очень быстро и врасти в ткань, потом придется как-то доставать их оттуда.

При таком способе проращивания срок высаживания рассады в грунт можно отложить на 3-4 недели.

Одна неделя экономится на всходах. Вторая - в начальном периоде роста, потому что в землю помещается росток с уже проросшим корнем. И еще одна-две недели экономятся на пикировке.

Пророщенные семена идут сразу в отдельную емкость, оттуда не нужно никуда пересаживать - только сразу в грунт.

Значит, корни не подвергаются риску повреждения, соответственно расти томаты будут быстрее и лучше.

15 апреля высаживаем пророщенные семена, 15 мая - переносим саженцы в грунт. При посадке в середине апреля досветка уже не нужна.

Преимущества методики:

не надо досвечивать;

не нужно переносить рассаду в холод - отопления в доме уже нет, значит, рассада не будет вытянутой;

пикировка не потребуется;

проросшие в стимуляторе семена лучше растут и развиваются;

очень быстро появляются всходы, меньше шансов растению заболеть.

Есть и минусы: надо строго следить за процессом прорастания, чуть больше хлопот вначале (с замачиванием, проращиванием).

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