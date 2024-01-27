Способ посева семян на рассаду с помощью туалетной бумаги без применения земли

Способ простой и заключается в следующем.

Приготовьте немного тонкой туалетной бумаги и один старый пакет из плотного полиэтилена. Нарезаем пакет узкими полосками. Готовим воду с Эпином или с Цирконом.

Полоску бумаги складываем вдвое, укладываем поверх полосы из пакета, обильно смачиваем приготовленной водой. Далее на эту дорожку из бумаги размещаем семена с интервалом в 5 мм.

Поверх снова кладем полоску влажной бумаги, складываем пополам, делаем два таких слоя. Все обильно смачиваем.

Потом готовая дорожка с семенами скручивается в трубочку, бумага оказывается внутри обертки из пакета. Такие "рулетики" устанавливаем в пластиковые стаканчики.

В центр можно поместить бирку с указанием сорта. Всходы появятся через 4 дня. После чего можно проводить пикировку, и делать это очень удобно.

Растения легко вынимаются из бумаги без повреждения корней. Пикировка проходит безболезненно для рассады. Саженцы помещаются в рассадные емкости по одному.

Стаканчики предварительно наполняются землей наполовину, место оставляется для того, чтобы потом подсыпать туда грунт по мере роста растения.

Помещенные в землю саженцы поливаем водой с монокалием фосфатом (1 г на литр воды) и Цирконом (4 капли на литр воды). От этого будет развиваться мощная корневая система.