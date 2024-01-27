Садовод-эксперт рассказал о способах обработки семян перед высадкой

18:05 2024-01-27
Садовод-эксперт рассказал о способах обработки семян перед высадкой

Семена надо обрабатывать перед высеванием, чтобы они лучше и быстрее прорастали и развивались.

Первые шаги на долгом пути к получению хорошего урожая всегда очень важны. От них зависит дальнейшее развитие растения и его способность плодоносить.

Обработка семян, один из первых и важнейших этапов перед началом выращивания овощных и любых других растительных культур.

Сначала семена надо перебрать, выбрать хорошие от плохих. Проверяем с помощью соленой воды (на стакан воды пол чайной ложки соли), опускаем туда семена.

Те, которые утонут, подойдут для посадки, те, что всплыли, нужно выбросить.

Теперь выбранные семена надо замочить в специальном растворе. Тут рецептов много, есть покупные средства, а есть такие, которые дачники готовят сами на основе народных советов.

Замачивание ускоряет процесс прорастания и появления всходов, повышает устойчивость к болезням и изменениям температур.

Разные способы замачивания:

Борная кислота - пол грама, вода - два с половиной литра. В этом растворе погибнут все возбудители болезней и личинки вредителей.

Столовая ложка золы и пол литра кипятка, замачивать надо на 10 часов.

Литр воды и таблетка янтарной кислоты. Раствор стимулирует прорастание, дает ускоренное развитие. Водой можно полить комнатные растения или рассаду.

Замачивание в 3% перекиси водорода поможет быстро уничтожить грибок, бактерии, вирусы.

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