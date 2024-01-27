Садовод-любитель объяснил возможную причину опадания листьев на перцах

Потеря перцем листьев - это плохой знак. Одна из возможных причин - нападение вредителей.

Если нашли на листика тлю, обработайте растение Актарой.

Покушаться на перцы могут и клещи, от них листики тоже могут осыпаться. Для тепличных перчиков используем в этом случае коллоидную серу.

Для тех овощей, что высажены в открытый грунт, можно применить Аполло.

При борьбе с клещами нужна двойная обработка, повторяем процедуру через десять дней. Обработанные химическими средствами перцы нельзя есть месяц.

Если планируете погонять вредителей, сначала рекомендуем собрать созревшие плоды, а потом делать опрыскивания от клещей и других паразитов.