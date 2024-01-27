Опытный садовод рассказал, как сажать грушу, чтобы она быстро росла и раньше дала плоды

Для того чтобы получить урожай скорее, надо правильно посадить грушу, отчего она начнет быстрее расти.

Яма для посадки в глубину делается на 50 см, а в ширину - на 80 см. На дно укладываем 10 кг перегноя, 200 г суперфосфата, 40 г аммиачной селитры и 80 г сернокислого калия, все смешиваем.

Теперь помещаем туда саженец, разравниваем корни, добавляем в лунку землю так, чтобы слой над корнями возвышался на 15 см минимум, уплотняем этот слой.

Третью часть саженца обрезаем. На второй год обрезку можно не делать.

После того как деревце укоротили, его надо подкормить. На 10 л воды добавляем 50 г аммиачной селитры. После появления первых листиков, кормим грушу мочевиной - 30 г на 10 л воды.

Помимо указанных подкормок, нужно три раза за сезон дать груше гумат калия: первый раз при раскрывании почек, потом в июле, в третий раз в августе.