Эксперт по садоводству рассказал, как выращивать вкусные медовые яблоки

18:12 2024-01-27
Эксперт по садоводству рассказал, как выращивать вкусные медовые яблоки

Чтобы плоды были сочными и сладкими, с настоящим медовым вкусом и ароматом, используйте подходящее питание.

Садовод с большим опытом разведения яблонь, объяснил, в чем секрет медовых яблочек и как добиться от плодов настоящей сладости.

Яблоня может приносить вам много плодов, радуя богатым урожаем, но не всегда вкус яблок получается идеальным. Сладкие медовые плоды встречаются редко.

Секрет прост: подкормите ваше дерево бором, именно он придает яблокам эту уникальную нотку меда во вкусе и аромате.

Но надо помнить, получив сладкие, вкусные плоды, вы не сможете их долго хранить. Такие яблочки плохо лежат.

Для того чтобы сохранить их надолго, придется очень постараться и создать идеальные условия.

Внекорневая подкормка делается таким раствором: на 10 л воды берем 10-20 г борной кислоты. Опрыскиваем вечером, на заходе солнца.

Первая подкормка делается в момент распускания бутонов, вторая - через неделю.

В результате подкормки бором вы не только получите медовые яблоки, но и увеличите количество завязей, соответственно возрастет и объем урожая.

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