Цветовод с опытом рассказал, зачем пересаживать пионы весной

Пересадка этих шикарных цветов нужна для того, чтобы омолодить кусты. Это в свою очередь необходимо для сохранения пышного цветения.

Разберемся с помощью эксперта, как делать это по правилам.

Пионы надо пересаживать раз в 5 лет, если это травянистый вид. Древовидные реже - раз в 6 лет.

Если грамотно ухаживать за цветами, то срок пребывания на одном месте для пионов может увеличиться до 10 и даже 15 лет.

Процедуру желательно организовать осенью, чтобы до заморозков оставалось около месяца.

Весной растения пересадку могут не перенести, это сильный стресс для них, пионы начнут болеть, слабо приживутся и поэтому не будут хорошо цвести.

В крайнем случае, если уж по-другому никак, высаживайте пионы в апреле, когда прохладная погода.

Новое место делаем на открытом солнце, в обед оно должно быть немного затенено. Берегите пионы от сквозняков. Почва берется нейтрального уровня кислотности.

Яму для пересадки готовим заранее, за 15 дней. Глубина - 60 см, ширина примерно столько же. Дно выстилаем дренажом, добавляем слой песка.

Поверх него положите ведро перегноя или компоста. Смешайте этот слой с суперфосфатом (100 г) и сернокислым калием (70 г), можно еще и с древесной золой (стакан).

Пересаженные пионы обильно поливаем и мульчируем.