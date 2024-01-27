Бывалый огородник рассказал об эффективных способах избавления клубники от майского жука

Личинки майского жука - хрущи - любят лакомиться корнями растения.

Чтобы уберечь клубнику от действий паразита, нужно сразу позаботиться о том, чтобы хрущи не появлялись на ваших грядках.

Профилактика - лучший способ борьбы с такой напастью. Для этого не высаживайте клубнику на месте, где рос картофель.

А вот грядка, где разводили лук, чеснок, морковь, салат, будет хорошим вариантом.

Боритесь с сорной травой, особенно с пыреем. Личинки майского жука любят селиться именно там.

Сидераты - хороший способ профилактики появления этих паразитов.

Травы улучшают состояние почвы, подавляют жизнедеятельность хрущей.

Люпин наиболее эффективен в этом смысле. Он выделяет ферменты, смертельно опасные для личинок.

Вылавливайте майских жуков руками и ловушками, тогда меньше шансов столкнуться с их личинками.

Как бороться с хрущами, если они уже завелись? Выкапываем с корнем растение, осматриваем корни и убираем оттуда личинок.

Готовим раствор йода: на 10 л воды берем 10 капель препарата. Поливаем этим средством два раза за сезон.

Горчичная вода: в 10 л воды размешиваем 2 ст. л. порошка, делаем обильный полив.