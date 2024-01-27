Знающий садовод ответил на самые частые вопросы о разведении клубники

18:26 2024-01-27
Знающий садовод ответил на самые частые вопросы о разведении клубники

У дачников, выращивающих на участке клубнику, время от времени возникают вопросы по уходу за ягодником.

Допустима ли совместная посадка ремонтантной и обычной клубники?

Да, это возможно, и более того удобно при выращивании. Переопыления бояться не стоит, урожайность и сортовые характеристики не пострадают.

Надо ли избавляться от прошлогодних листьев весной?

Да, это нужно делать, убирать листья и прочий мусор, срезать лишние усы. После уборки под кустами клубнике будет легче дышать, кроме того мы избавимся от спор грибков и возбудителей болезней.

Надо ли мульчировать ягодник на зиму?

Если посадки не защищены агроволокном, то слой мульчи под кустами не помешает. Она поможет перенести зиму, защитит от сорняков, удержит в земле влагу. Весной, если слой осенней мульчи с избытком, то лучше часть убрать от кустов, чтобы они могли дышать, а если слой достаточный, то оставляем его.

В какие сроки проводить профилактику от вредителей?

Когда весенняя уборка в саду завершена, можно обработать клубнику от вредителей и болезней. Профилактика имеет большое значение. На литр воды разводим 10 мл любого препарата (Планриз, Триходермин, Битобаксицилин), туда же льем половину столовой ложки прилипателя, 1 мл оптим-гумуса. Делаем опрыскивания. Второй раз повторяем процедуру перед цветением.

Надо ли высаживать рядками или можно хаотично?

Только рядами, на грядке делаем два ряда, между грядками 50 см. Такая посадка максимально удобна для ухода и сбора урожая. Укрытие ставить тоже будет проще. Когда делаете новые грядки, прокопайте в них борозды, заложите туда органику, присыпьте ее землей. Теперь тут можно выращивать клубнику несколько лет.

Если сажать клубнику шестой раз подряд, будет ли урожай?

Урожай будет, но не самый лучший. Максимальный желательный срок для выращивания ягод на одном месте - 3-4 года, тогда урожаи будут самыми лучшими. Потом пойдут на убыль. Ягоды измельчают, потеряют вкус и в целом их станет меньше. Кусты начнут болеть и чахнуть.

Надо ли скашивать кусты на осень?

Можно обойтись без этой процедуры. Если вдруг осенью выпадут жаркие дни, то беззащитные корни могут пострадать. И наоборот, если вдруг грянут ранние заморозки, а листья еще не появились, то клубника может погибнуть. Если растение здоровое и сильное, то лучше его осенью не косить, а оставить как есть.

Реально ли получить очень крупные ягоды?

Да, это возможно, тут многое зависит от сорта, также важны поливы и подкормки (они, кстати, должны быть жидкими). Старайтесь вовремя убирать усы и не сажать клубнику очень плотно.

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