Зачем нужны бархатцы на даче: для этого есть 5 причин

18:34 2024-01-27
Зачем нужны бархатцы на даче: для этого есть 5 причин

Знающий цветовод назвал пять причин, чтобы завести эти симпатичные и очень полезные цветы на даче.

Бархатцы несут декоративную функцию, украшая участок, за ними почти не надо ухаживать, они защищают от вредителей и болезней.

Посадив цветы возле капусты, вы будете оберегать ее от белянки.

Устроив бархатцам клумбу возле клубники, вы спасете ее от нематоды.

Окружите молодые плодовые деревья и кусты бархатцами, и вы уменьшите риск заражения грибком, а также опасность появления насекомых-паразитов.

Если нужно обеззаразить землю перед посадкой огородных культур, но вы не успели это сделать, рассадите по периметру бархатцы, он сделают это за вас.

Бархатцы на огороде, высаженные в большом количестве, значительно уменьшат популяцию вредных насекомых и создадут барьер для размножения грибковых инфекций.

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